ردود الفعل تجاه التصعيد النووي الإيراني

2021/04/15 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا بعد التصعيد النووي الإيراني ..هل ستكتفي الدول الغربية بإدانة إعلان طهران رفع تخصيب اليورانيوم؟

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