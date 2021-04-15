الكاظمي يوجه بفتح تحقيق في الهجمات: أمن العراق مسؤولية الحكومة

2021/04/15 | 05:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري في الهجمات على مطار أربيل ومناطق أخرى.

وأكد الكاظمي، وفق بيان للناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، الخميس 15 نيسان/أبريل، إنّ "أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الأمنية العراقية بكل تشكيلاتها".

وأضاف الكاظمي، أنّ "هذا النوع من الأعمال الإرهابية التي تجري في شهر رمضان هدفها زعزعة الأمن".

من جانبه قال رسول، إنّ "البعض يحاولون خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، في الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف صورها، وهو أمر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

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