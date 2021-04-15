هجوم أربيل.. رسائل إيرانية بعد

2021/04/15 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم الذي تعرض له مطار أربيل في إقليم كردستان العراق والهجمات الأخرى بالصواريخ التي استهدفت قوات تركية في الإقليم تهدف الميليشيات التي تقف وراءها إلى إيصال رسائل جديدة للولايات المتحدة وحتى إلى "أصدقاء" إيران، بحسب المحلل السياسي العراقي إياد الدليمي

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