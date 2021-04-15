2021/04/15 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، إلى أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات تتضمن مقاتلات إف-35 الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة بايدن تؤكد المضي قدما بصفقة بيع مقاتلات إف-35 للإمارات بشروط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة بايدن تؤكد المضي قدما بصفقة بيع مقاتلات إف-35 للإمارات بشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).