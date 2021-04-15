قوى الامن العراقية تضبط ورشة تفخيخ لتنظيم

2021/04/15 | 06:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط "ورشة تفخيخ" لتنظيم "داعش" في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى....

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