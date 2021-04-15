التحالف يكشف تفاصيل ما حدث في جازان

2021/04/15 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الأربعاء وصباح الخميس من اعتراض وتدمير (4) طائرات بدون طيار مفخخة و (5) صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من محافظة (صعده) تجاه مدينة (جازان).

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