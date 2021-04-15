دراسة: إجراء واحد يخفض عدوى كورونا بالطائرات إلى النصف

2021/04/15 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلصت دراسة أميركية جديدة إلى أن ترك المقعد الأوسط في الطائرات شاغرا يقلل فرصة انتقال عدوى فيروس كورونا بنسبة تصل لـ 57 في المئة.

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