خليل - خالد * -وأمانه يا دنيا أمانه تاخذينه للفرح أمانه..- - هاشم مطر

2021/04/15 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_مطر - إلى أين يا خليل؟ - إلى بغداد يا أمي..



- ولماذا بغداد يا خليل؟!وقتها، في ذلك العام كانت...، لا لا لا لا شيء، آسف! ذلك تفصيل يخص زمن لا تعرفه الأجيال، فأنا اكتب عن بقايا قرن مضى! وان قلت فسأكرر ما قالته آلاف المقالات، ولكن لا ضير سأجعلها مخففة في سياق الأخبار.



فاسمحوا لي أن أتجاوز تلك المشاهد الطاغية في وحشيتها للحد الذي جعل خليل يسأل: - ما هذا؟ التمس خليل ضمير الغيب نحو مغيب ا ......





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