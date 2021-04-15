طريق الهاوية -5- - نادية خلوف

2021/04/15 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لست معنية بما يقول في داخلي غناء ينصحني ، بينما أشتمه مبتسمة يعتقد أنّه نجح ، لم يسمع صوت غنائي أغني شتائمي عنه أهزّ رأسي بالموافقة أدير ذهني عمّا قال بعد الجملة الأولى يستمرّ طربي أغرق في ذاتي أكابر على الإخفاق أرسم صورة مزيفة لنا أبهرجها ، أعرضها للبيع تصبح لوحة يتداولها الناس أحاول أن أستعيدها أنا من صنع لوحتييسخرون مني: من أنت حت ......





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