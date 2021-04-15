ذكرى سقوط النظام الدكتاتوري والآمال المُحبطة !! - صبحي مبارك مال الله

2021/04/15 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_مبارك_مال_الله نعود من جديد لنقف أمام ذكرى سقوط النظام الدكتاتوري في التاسع من نيسان عام 2003 م ، لنمعن النظر بما جرى بعد مرور ثمانية عشر عاماً من سقوط أعتى نظام دكتاتوري مرَّ على العراق دام أكثر من 42 عاماً أذا حسبنا ذلك من تأريخ تسنم الطاغية رئاسة الجمهورية وماجرى بعد ذلك من أحداث دراماتيكية دموية وسيطرة الحكومة العميقة التي تسلمت كل شيئ في سبيل توطيد نظام شمولي دكتاتوري وقيادة الحزب الواحد الذي خرج من الإطار ......





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