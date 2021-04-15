صالح والكاظمي يدينان هجمات اربيل ويطالبان بالتحقيق

2021/04/15 | 07:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس الجمهورية العراق برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استهداف مطار أربيل الدولي مساء امس الأربعاء....

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