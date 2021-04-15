الحوثيون يعلنون استهداف

2021/04/15 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الميليشيات الحوثية في اليمن، الخميس، أنها استهدف مواقع لشركة أرامكو النفطية و"أهدافا حساسة" أخرى في منطقة جازان بالسعودية.

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