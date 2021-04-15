الدين يفكر حسب الهرمينوطيقا الريكورية - زهير الخويلدي

2021/04/15 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي تمهيد" الثقة في النعمة.



لا شيء مستحق لي.



أنا لا أتوقع أي شيء لنفسي.



أنا لا أطلب شيئًا ...



أقول: يا إلهي ، ستفعل معي ما تريد.



ربما لا شيء.



أنا أقبل أنني لم أكن".



شذراته الأخيرة المعنونة: حيّ حتى الموت.الحقيقة الجديدة حسب بول ريكور هي أن الإنسان أصبح الآن خطرًا على نفسه من خلال تعريض الحياة التي تحمله والطبيعة في الملجأ الذي قطع فيه ذات مرة محيط مدنه للخطر خاصة عندما تخلى عن الدين والايمان.



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