مشاهد تظهر اندلاع النيران في مطار أربيل بعد استهدافه بمسيّرة مفخخة

2021/04/15 | 07:55 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مشاهد اندلاع النيران في مطار أربيل في كردستان العراق بعد استهدافه بمسيرة مفخخة مساء الثلاثاء، وذلك بعد ساعات من تصريحات القنصل الأميركي في أربيل لقناة العربية التي قال فيها، إن ميليشيات إيران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية.

وأفاد مراسل العربية أن دوي انفجار سمع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، مشيرا إلى أن القنصلية الأميركية في أربيل أطلقت صفارات الإنذار.

وأشار المراسل إلى أن سحب الدخان ارتفعت من إحدى البنايات قرب مطار أربيل الدولي.

تحديد مكان إطلاق الصاروخ

من جانبه، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو أن "دوي انفجار سمع في محيط مطار أربيل، والمعلومات الأولية تفيد بعدم وجود خسائر بشرية".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية، قد طالبت الأربعاء، العراق بحماية بعثاتها الدبلوماسية في البلاد، مهددة بأنها قد تضطر إلى حماية نفسها بنفسها.

وقال القنصل الأميركي في أربيل روبرت وولر، في تصريح لقناة العربية: "إذا لم يتول العراق حمايتنا سنضطر لحماية أنفسنا بطريقتنا".

وأضاف وولر، أن "الحشد الشعبي خطر على العراق"، مبينا أن "جماعات مسلحة تابعة إلى إيران في العراق غير منضبطة وتهدد كل البعثات الدبلوماسية".

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