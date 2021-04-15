الصحة تحذر من ظهور “سلالات جديدة” لكورونا في العراق

2021/04/15 | 09:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الخميس، من ظهور “سلالات جديدة” لجائحة كورونا وحدوث “مشكلات كبيرة” في النظام الصحي في العراق بسبب التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية.وقال التميمي في تصريح صحفي، إن “ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 الاف يومياً نتيجة تهاون المواطنين بالإجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي”.وأشار إلى أن “الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والامكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، أن تكون نسبة الإصابات والحالات أكثر من الاستيعاب”.وكانت وزارة الصحة سجلت يوم أمس الأربعاء، 7972 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 5196 حالة شفاء، […]

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