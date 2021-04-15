تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية

2021/04/15 | 09:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، على الرغم من ثباتها بالقرب من أعلى مستوياتها في شهر واحد بعد أن قفزت العقود الآجلة حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية وآخرون توقعات الطلب على النفط مع تعافي الاقتصادات الكبرى من الوباء.وبحسب “رويترز” فأن خام برنت نزل 4 سنتات إلى 66.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:19 بتوقيت […]

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