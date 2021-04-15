عودة الحركة الملاحية للطائرات في مطار اربيل الدولي

2021/04/15 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر امني اليوم الخميس عن استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار اربيل الدولي .

وذكر مصدر أمني لـ"السومرية نيوز" انه بعد ساعات من اغلاق المطار نتيجة القصف الذي تعرض له مساء يوم امس الاربعاء، تم صباح اليوم الخميس عودة الحركة الملاحية امام الطائرات في مطار اربيل الدولي.

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