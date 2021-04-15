نادي الجوية يكشف عن درجة إصابة لاعبه أيمن حسين

2021/04/15 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

كشف نادي الجوية العراقي اليوم الخميس ( 15 نيسان 2021)،عن الأصابة التي تعرض لاعب فريق الكرة بالنادي أيمن حسين والتي تعرض لها اللاعب أمس الاربعاء في لقاء الشارقة الإماراتي في لقاء خسره الفريق العراقي صفر – 1، وتعرض حسين للأصابة بعد تصادمه مع أحد مدافعي الفريق الإماراتي.

وذكر النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب ايمن حسين أثبتت تعرضه لكدمة بسيطة ،وسيكون جاهزا للمباراة القادمة أمام باختاكور الأوزبكي يوم السبت المقبل بدوري أبطال اسيا ضمن منافسات الجولة الثانية" .

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم السبت، حيث يلتقي القوة الجوية مع باختاكور، وتراكتور مع الشارقة.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وكانت الجولة الاولى لفرق المجموعة الثانية من البطولة، قد شهدت تعادل تركتور الايراني وباختكور الإوزبكي 3-3، فيما خسر الجوية من الشارقة صفر – 1.

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