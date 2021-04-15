على دراجة نارية.. مسلحون يفتحون النار على مواطن في ذي قار

2021/04/15 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قارأفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مواطناً أمام من له في قضاء الرفاعي ولاذوا بالفرار.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (15 نيسان 2021)، إن "مجهولين إثنين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على المجنى عليه (ح.ع.ع) مواليد 1974 في منطقة حي الأمير بقضاء الرفاعي بعد منتصف الليل، مما أسفر عن مقتله على الفور، ولاذ المسلحان بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "القتيل برصاصة نافذة بالركبة، وأخرى نافذة بفمه، بالإضافة إلى عدة رصاصات في جسده، وكسر في الساق اليسرى، وطلب ذووه الشكوى ضد مجهول حين التعرف على الجناة، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث".

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