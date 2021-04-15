بعد الجدل حول فعالية لقاحاتها.. الصين أضاعت فرصة الحصول على تقنية mRNA

2021/04/15 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة "بلومبيرغ" إن شركات الأدوية الصينية بدأت سباق إنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي الرسول (mRNA)، لكن الوكالة أشارت إلى ان هذه الجهود ستستغرق وقتا طويلا لتؤتي ثمارها.

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