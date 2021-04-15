الكاظمي يوجه بالتحقيق الفوري في هجوم اربيل

2021/04/15 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، بفتح تحقيق فوري في الهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي مساء امس.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق الاعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة إن الكاظمي، وجه "بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في اربيل ومناطق أخرى"، مؤكدا ان "أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها، وان هذا النوع من الاعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الامن".

واضاف "في الوقت الذي يسطر فيها أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

وكان قد سمع دوي انفجار قوي قرب مطار اربيل الدولي مساء امس الاربعاء، فيما اكدت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ان صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار.

PUKmedia

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