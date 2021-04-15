رئيس الجمهورية: استهداف بغداد واربيل جرائم ارهابية

2021/04/15 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان استهداف المنشآت في اربيل وبغداد جرائم ارهابية مدانة.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، مساء الاربعاء "تكرار استهداف منشآت في أربيل، وقبلها في بغداد ومناطق اخرى، جرائم إرهابية مُدانة، تستهدف امن المواطن، وتُعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته، وتستوجب توحيد الصف لدعم الأجهزة الأمنية في فرض القانون وحماية المواطنين ومكافحة الارهابيين الخارجين عن القانون".

وكان قد سمع دوي انفجار قوي قرب مطار اربيل الدولي مساء امس الاربعاء، فيما اكدت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ان صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار.

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