توجيه فوري من الكاظمي بشأن الهجمات الأخيرة في أربيل ومناطق أخرى

2021/04/15 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في اربيل ومناطق أخرى.

وأكد الكاظمي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (15 نيسان 2021)، ان "أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها، وان هذا النوع من الاعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الامن".

واضاف، انه "في الوقت الذي يسطر فيه أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

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