المالية النيابية تكشف عن تحرك حكومي لإعداد موازنة 2022 و تكميلية منتصف هذا العام

2021/04/15 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تستعدّ الحكومة لإعداد موازنة العام المقبل 2022، بينما نوهت اللجنة الماليّة النيابية باحتمالية تقديم موازنة تكميلية منتصف هذا العام.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الحكومة شكلت لجنة لإعداد موازنة عام 2022 وطلبت من اللجنة المالية ان تسمي ممثلين عنها ليكونوا من ضمن اللجنة".

وأضاف انَّ "إجراء الانتخابات المبكرة هو ما دفع الحكومة لهذه الخطوة، لاسيما أن البرلمان لابد ان يحل نفسه قبل موعد الانتخابات، وهذا الأمر يتطلب إعداد موازنة العام المقبل لكي لا يكون هناك إرباك بهذا الشأن"، مبيناً انَّ "البرلمان المقبل يستطيع التصويت على موازنة 2022 إذا أعدتها حكومة الكاظمي".

وأشار إلى "نية الحكومة إعداد موازنة تكميلية منتصف هذا العام وإرسالها للبرلمان مع ارتفاع أسعار النفط".

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