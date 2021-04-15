“بيتكوين عند قمة غير مسبوقة

2021/04/15 | 09:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 62.7 ألف دولار الصباح الجديد ـ متابعة: بلغت عملة بيتكوين المشفرة قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و741 دولارا ، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج أسهم شركة كوين بيس.وبحسب “رويترز”، يعد إدراج أكبر منصة أمريكية للعملات المشفرة على مؤشر ناسداك اليوم انتصارا تاريخيا لمناصري العملات المشفرة.وارتفعت أكبر العملات ...

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