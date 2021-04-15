85 رصيفا ستنشأ تباعا في ميناء الفاو بعد الارصفة الخمسة التي تضمنها عقد دايو

2021/04/15 | 09:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفرت له الموازنة 400 مليار دولار وانجازه في 2024..مسؤولون بصريون: بغداد – وعد الشمري:أكد مسؤولون في البصرة، أمس الثلاثاء، أن كلفة ميناء الفاو بأرصفته الخمسة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، مشيرين إلى أن انجازه سيكون في عام 2024، مشددين على أن المشروع له عوائد اقتصادية كبيرة ويوفر فرص للعاطلين عن العمل في المحافظة.وقال معاون ...

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