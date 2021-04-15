رئيس الاقليم: بغداد هي العمق الاستراتيجي لإقليم كردستان

2021/04/15 | 09:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب بتدشين مرحلة جديدة السليمانية ـ عباس اركوازي:في مسعى منها لاعادة العلاقة الى سابق عهدها وانهاء مسلسل الخلافات والتوتر الذي كان يعتري العلاقة بين اقليم كردستان، وبغداد تدفع الادارة الاميركية وبريطانيا باتجاه تطبيع العلاقات وانهاء المشاكل بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية.واختم امس الاول الاثنين رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة اجراها الى بغداد، فور عودته ...

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