2021/04/15 | 09:31 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، تأمين حصة شهر رمضان من مفردات البطاقة التموينية والطحين الصفر.وقال مدير شركة تصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة أثير داود سلمان، في تصريح صحفي، إن “الشركة اكملت توزيع الحصة الرمضانية من مادة الطحين الصفر في عموم محافظات البلاد”.وأضاف ان “اغلب المطاحن المكلفة بانتاج الطحين الصفر لتجهيز حصة شهر رمضان، انجزت طحن الكميات المخصصة لها، وباشرت عملية الجرد استعدادا لانتاج الحصة الرابعة من الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية التي سيتم الشروع بتوزيعها خلال الايام القليلة المقبلة”.واشار سلمان الى “وجود متابعة لاسطول نقل الحنطة الى صوامع الحبوب ذات الخزنية الواطئة لاكمال تجهيز المطاحن والاستعداد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حصة رمضان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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