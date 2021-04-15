كلوب يكشف سبب خروج ليفربول من دوري الأبطال

2021/04/15 | 09:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ فشل ليفربول في تعويض خسارته ذهابا أمام ريال مدريد، واكتفى بالتعادل السلبي على أرضه، أمس الأربعاء، ليودع دوري أبطال أوروبا، ولم تكن لدى مدربه، يورغن كلوب، أي شكوك بشأن سبب الإقصاء.وكان يمكن تعويض الخسارة 3-1 في مدريد، في أول 20 دقيقة، بالنظر إلى الفرص التي صنعها ليفربول في إياب الدور ربع النهائي.[…]

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