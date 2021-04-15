2021/04/15 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عبرت وزارة الخارجية الامريكية ، عن غضبها ، تعقيباً على القصف الصاروخي الذي استهدف مركزاً للتحالف الدولي في مطار اربيل .وذكر المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في تغريدة على /تويتر / ، انه غاضب من الهجمات في اقليم كردستان ،وقال :" لقد عانى الشعب العراقي طويلا جدا من هذا النوع من العنف وانتهاك سيادته".وكانت داخلية اقليم كردستان اعلنت مساء امس عن استهداف مركز للتحالف الدولي في مطار اربيل الدولي بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.ان.تي) شديدة الانفجار.واستهدف مطار اربيل الدولي بعدة صواريخ في منتصف شباط الماضي ، ما اسفر عن مقتل متعاقد مدني واصابة 5 آخرين وجندي امريكي./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الامريكية "غاضبة" لقصف مركز للتحالف الدولي في مطار اربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الامريكية "غاضبة" لقصف مركز للتحالف الدولي في مطار اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).