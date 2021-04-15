2021/04/15 | 09:46 - المصدر: عين العراق

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الخميس 15 أبريل 2021 | 09:44 صباحاً

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وزير الصحة يحذر من ظهور "سلالات جديدة" لكورونا في العراق

حذر وزير الصحة حسن التميمي، الخميس (15 نيسان 2021)، من ظهور "سلالات جديدة" لجائحة كورونا وحدوث "مشكلات كبيرة" في النظام الصحي في العراق بسبب التهاون بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال التميمي، إن "ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 الاف يومياً نتيجة تهاون المواطنين بالإجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي".

وأشار إلى أن "الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والامكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، أن تكون نسبة الإصابات والحالات أكثر من الاستيعاب".

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