الصحة تحذر من فقرة قد تؤدي لظهور سلالات جديدة في العراق

2021/04/15 | 09:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حذَّرت وزارة الصحة والبيئة من ارتفاع الإصابات المسجلة يومياً بالجائحة قد يؤدي لظهور سلالات جديدة وحصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي.

وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في تصريحات صحفية إنَّ ارتفاع الإصابات ووصولها إلى عتبة 8 آلاف يوميا نتيجة تهاون المواطنين بالاجراءات الوقائية، قد يدفع لظهور سلالات جديدة من الوباء ما يؤدي إلى حصول مشكلات كبيرة في النظام الصحي”.

وأضاف أنَّ “الدوائر الصحية تملك البنى التحتية والامكانيات، لكن ما نخشاه ونحذر منه، أنْ تكون نسبة الاصابات والحالات اكثر من الاستيعاب”.

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