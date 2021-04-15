القبض على عصابة للنصب والاحتيال في بغداد

2021/04/15 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين في العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز مكتب مكافحة إجرام الاعظمية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين لقيامهما بعمليات نصب واحتيال على المواطنين أصحاب العجلات من خلال التمثيل ورمي أنفسهما أمام العجلة لغرض أخذ مبالغ […]

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