2021/04/15 | 10:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

1457 مشاهدة

اصدرت الخارجية الاميركية، الخميس، تعليقا "غاضبا" على القصف الذي استهدف مطار أربيل مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، في تغريدة على تويتر، تابعها NRT عربية (15 نيسان 2021)، إنه "غاضب من الهجمات في إقليم كوردستان العراق، لقد عانى الشعب العراقي طويلا جدا من هذا النوع من العنف وانتهاك سيادته".

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم، بفتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي حدثت في اربيل ومناطق أخرى.

وأكد الكاظمي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، ان "أمن العراق هو من مسؤولية الحكومة والقوات الامنية العراقية بكل تشكيلاتها، وان هذا النوع من الاعمال الارهابية التي تجري في شهر رمضان المبارك هدفها زعزعة الامن".

واضاف، انه "في الوقت الذي يسطر فيه أبناء العراق في قواتنا الأمنية أروع الصور في الدفاع عن هذا الوطن ومكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها، يحاول البعض خلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، وهو امر مرفوض وسوف يواجه بقوة القانون وتكاتف الشعب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن 'غاضبة' من الهجوم على مطار أربيل.. ماذا قالت عن العراقيين؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن 'غاضبة' من الهجوم على مطار أربيل.. ماذا قالت عن العراقيين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).