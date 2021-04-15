العراق: مقتل جندي تركي في هجوم بصواريخ على قاعدة عسكرية لأنقرة في شمال البلاد

2021/04/15 | 10:01 - المصدر: فرانس 24

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أدى هجوم صاروخي ليل الأربعاء على قاعدة عسكرية لأنقرة في بعشيقة شمال العراق والبعيدة عن أربيل في كردستان بـ50 كلم إلى مقتل جندي تركي، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية.



كما استهدف هجوم آخر بطائرة مسيرة في نفس الليلة مطار أربيل حيث يقيم جنود أمريكيون، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

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