في الرد على مقالة ، اليسار واغتيال الدولة - محمد علي مقلد - غسان الرفاعي

2021/04/15 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_الرفاعي غسان الرفاعي في الرد على مقالة ، اليسار واغتيال الدولةمقال الدكتور محمد علي مقلد : من منكم بلا خطيئة ...! رد مع بعض الصراحة كنت اتمنى ، بل قل كنت احبذ ان لا يدرج الدكتور محمد علي اطروحاته تحت ذاك العنوان " الالهي " تحديدا ، لان هذا العنوان يحمل ، الى جانب " فعل الامر المشروط " ، ايحاء ......





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