2021/04/15 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال قبل أربعين يوماً غادرنا الرفيق آشتي بعد مرض عضال ولكنه لايزال حياً في ضمائر وقلوب محبيه لما يتصف به من مزايا: فهو الانسان والمناضل والشاعر والكاتب.كان آشتي يقول "تأريخنا شفوي" وهو يقصد تاريخ حركة الأنصار الشيوعيين (البيشمركة) في جبال كردستان، التي بدأت بتجمع الرفاق الذين غادروا مدنهم بسبب هجمة النظام الديكتاتوري في عام 1978 وحتى انتكاستها بعد جرائم الأنفال واستخدام السلاح الكيمياوي عام 198 ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أربيعينية الرفيق آشتي، شهادة للتاريخ - حكمة اقبال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أربيعينية الرفيق آشتي، شهادة للتاريخ - حكمة اقبال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).