ريال مدريد يقف بقوة أمام ليفربول ويقصيه من ربع النهائي

2021/04/15 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ريال مدريد الإسباني حملته نحو

استعادة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا

لكرة القدم، الغائب عنه منذ ثلاثة

أعوام، بعدما اقتنص تعادلا سلبيا بطعم

الفوز من ملعب مضيفه ليفربول الإنجليزي

يوم الأربعاء في إياب

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