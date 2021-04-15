مفوضية حقوق الإنسان: يجب محاكمة مجلس الوزراء في هذه الحالة

2021/04/15 | 10:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، اليوم الخميس، أنه يجب إحالة مجلس الوزراء إلى القضاء في حال كان قرار 315 “غير قانوني”.وقال البياتي في بيان مقتضب، إنه “اذا كان هذا القرار (315) والذي يخص شريحة مهمة غير قانوني، يجب إحالة مجلس الوزراء الذي صوت على هذا القرار إلى القضاء للمحاكمة”.وكان رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قال إن “قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية”، مبيناً أن “جميع العقود لهم تخصيص مالي في موازنة 2021 حتى المشمولين بما يسمى القرار 315”.وأضاف رئيس اللجنة، أن “أي قرار ليست فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة […]

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