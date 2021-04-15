2021/04/15 | 10:14 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. قصف صاروخي يستهدف معسكراً للحشد الشعبي في سهل نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/15 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. قصف صاروخي يستهدف معسكراً للحشد الشعبي في سهل نينوى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. قصف صاروخي يستهدف معسكراً للحشد الشعبي في سهل نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).