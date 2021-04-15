القبض على شخصين يمارسان النصب والاحتيال على اصحاب المركبات في بغداد

2021/04/15 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت القوات الامنية القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين في العاصمة بغداد .وذكرت مديرية مكافحة اجرام بغداد في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه:" ان مفارز مكتب مكافحة اجرام الاعظمية القت القبض على متهمين لقيامهما بعمليات نصب واحتيال على المواطنين اصحاب المركبات من خلال التمثيل ورمي انفسهما امام المركبة لغرض اخذ مبالغ مالية".واضافت انه :" تم تدوين اقوالهما ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف بقيامهما بتنفيذ (١١) عملية نصب واحتيال في مناطق متفرقة من بغداد ، واتخذت الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٤٥٦ ق.ع"./انتهى7

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