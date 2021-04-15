الكعبي يدعو لترسيخ التجربة الديمقراطية لحفظ الحريات والحقوق تحت سقف العراق

2021/04/15 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استذكر نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الذكرى (33) لجريمة الانفال التي ارتكبها النظام السابق بحق الاكراد.وقال الكعبي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/نسخة منه:" ان حقبة البعث السوداء وممارساتها الدموية بحق العراقيين ، كشفت للعالم اجمع الوجه القبيح للدكتاتورية الصدامية التي استخدمت القتل والتعذيب والتهجير وسيلة لادامة حُكمهـا ولو على جماجم العراقيين".ودعا الى "العمل الجاد من قبل جميع مكونات الشعب لترسيخ التجربة الديمقراطية وتعزيز دولة المواطنة لحفظ الحريات والحقوق تحت سقف العراق، وتغليب مصلحة الشعب الذي عانى خلال حكم البعث ، وترسيخ دعائم الامن والاستقرار للتوجه نحو بناء الوطن"./انتهى7

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