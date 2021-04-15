2021/04/15 | 10:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريال مدريد بعبر عقبة ليفربول ويتأهل لنصف نهائي الابطال

حسم ريال مدريد عبوره للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، من معقل ليفربول “أنفيلد” خلال مواجهة إياب ربع النهائي، بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

وحقق ريال مدريد، انتصارًا ثمينًا على الريدز في معركة الذهاب بنتيجة (3-1) في ملعبه “ألفريدو دي ستيفانو”، ساعده على التأهل.

وسيواجه ريال مدريد نظيره تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي.

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