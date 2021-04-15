2021/04/15 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الخميس، القبض على (5) متهمين مطلوبين للقضاء في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دوريات ومفارز مركز شرطة المجد التابعة الى قسم شرطة قضاء الرميثة نفذت ممارسة أمنية للبحث عن المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر القبض الصادرة من المحاكم المختصة".

واضاف البيان ان "الممارسات أسفرت القبض على ( 5 ) متهمين صادرة بحقهم أوامر قبض وفق المادة ( 413 ) من قانون العقوبات العراقي، وتمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في المثنى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).