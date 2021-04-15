مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار بمعمل للحديد بالسليمانية

2021/04/15 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

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لقي شخص مصرعه في انفجار وقع بمعمل للحديد في منطقة تانجرو بالسليمانيية، الانفجار وقع في معمل ماس للحديد في منطقة تانجرو، مما ادى الى مصرع شخص واصابة 4 آخرين بجروح.

يتبع .



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