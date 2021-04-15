أسعار الدولار تنخفض بعد ارتفاعها بالصيرفات والأسواق المحلية

2021/04/15 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجّلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس (15 نيسان 2021)، انخفاضاً خلال تداولات اليوم، بعد ارتفاعها يوم أمس الأربعاء عندما وصل سعر بيع المئة دولار بـ 149.500 دينار.

وجاءت أسعار بيع الدولار والشراء في مكاتب الصيرفة العراقية كالتالي:

سعر بيع الدولار بـ 148,250

سعر شراء الدولار بـ 147,250

أما أسعار العملات الدولية مقابل الدولار الأمريكي فجاءت كالتالي:

100 دولار بـ 2,440,000 تومان

100 يورو تساوي 119,80 دولار

100 باوند بـ 137,90 دولار

100 دولار تقابل 805,33 ليرة تركية

أما سعر أونصــــــة الذهب عالمياً فجاء بـ 1747,84$

سعر برميل نفط الخام برنـت فقد بلغ 66,60 دولار، أما سعر برميل نفط الخام الامريكـي فجاء بـ 63,13 دولار.

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