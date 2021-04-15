2021/04/15 | 10:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نور الزيديطالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الخميس، بضرورة تشريع القوانين الخاصة بالتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.وقال عضو اللجنة النائب أحمد الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحريات العامة كفلها الدستور العراقي سواء بالتظاهر السلمي أم بإبداء الرأي"، مبيناً أنه "بسبب الفوضى التي شهدت في الآونة الأخيرة يستوجب تشريع القوانين الخاصة بذلك من اجل تنظيم الحياة العامة".واضاف أن "هناك قوانين عدة خاصة بالحريات منها الجرائم المعلوماتية وحرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي، والتي تعد من أولويات المرحلة المقبلة لما تبقى من عمر البرلمان الحالي"، لافتاً الى أن "هذه القوانين ستنظم الأمور وتمنع القرارات التي تعيق حرية المواطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تطالب بضرورة تشريع القوانين الخاصة بحرية الرأي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تطالب بضرورة تشريع القوانين الخاصة بحرية الرأي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).