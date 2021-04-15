وسط مخاوف من زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.. استئناف المفاوضات النووية في فيينا

2021/04/15 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستأنف، الخميس، في فيينا المحادثات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن قرار طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة سبّب حالة من الفتور.

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