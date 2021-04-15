استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا

2021/04/15 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستأنف اليوم الخميس، في فيينا المحادثات لإنقاذ الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن قرار طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 % سبّب حالة من الفتور.

وصرح دبلوماسي أوروبي ملخصاً الوضع بأن إيران “تضغط على الجميع” باقترابها من تخصيب اليورانيوم بنسبة تسعين في المئة الضرورية للاستخدام العسكري.

ويتعلق السؤال المطروح في الكواليس بطريقة التعامل مع قرار طهران، بينما أصر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأربعاء، أن طموحات بلاده النووية محض “سلمية”.

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