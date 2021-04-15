انخفاض طفيف لاسعار العملات باسواق اقليم كوردستان

2021/04/15 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اسعار صرف العملات يوم الخميس انخفاضا طفيفا، فيما بلغ سعر 100 دولار، 147 الف دينار.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق السليمانية لـPUKmedia: ان اسعار اغلب العملات الاجنبية امام الدينار العراقي انخفضت مقارنة مع اليومين الماضيين، لافتا الى ان سعر صرف 100 دولار امام الدينار العراقي بلغ 147 الف دينار.

واضاف: ان اسعار باقي العملات امام الدينار العراقي هي على الشكل التالي:

100 يورو = 177.000 دينار.

100 باون = 203.000 دينار.

100 ليرة تركية = 18.250 دينار.

100 الف تومان ايراني = 6.000 دينار

PUKmedia السليمانية

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